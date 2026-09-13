A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre'yi 3-0 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yendi. Milli takım, grup aşamasındaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV 2026 Avrupa Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsviçre'yi 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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