A Milli Erkek Voleybol Takımı Danimarka'ya mağlup oldu

Spor

SALON: Lillebeltshallen

HAKEMLER: Kenneth Aro, Salvis Kurtiss

DANİMARKA: Madsen, Mikelsons, Jensen, Kjaer, Hesselholt, Jacobsen (Hjorth, Dahl, Hoff, Nielsen, Brinck)

TÜRKİYE: Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül ( Volkan Döne, Caner Ergül, Burakhan Tosun, Burutay Subaşı, Efe Bayram)

SETLER: 25-23, 25-23, 27-25

SÜRE: 97 dakika (31, 32, 34)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka'ya 25-23, 25-23 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Perşembe günü Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Macaristan'ı konuk edecek.