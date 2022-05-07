A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Altın Ligi geniş kadrosu belli oldu - Son Dakika

2022 yılı Milli Takımlar faaliyetleri kapsamında bu yaz ilk olarak son şampiyon apoletiyle CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

Lig usulüne göre oynanacak grup müsabakaları sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda yer alan milli takım, grup aşamasında Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek. Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını ise Elazığ ve Trabzon'da oynayacak. CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise; önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak. Millilerin Avrupa Altın Ligi sporcu kadrosu şu şekilde;