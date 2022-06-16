Millilerin, 2023 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Millilerin, 2023 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

16.06.2022 10:44
Millilerin, 2023 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda Azerbaycan ve Danimarka ile mücadele edecek.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılabilmek için 6-17 Ağustos 2022 tarihlerinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Filenin Efeleri, Azerbaycan ve Danimarka ile eşleşti. Milliler, Türkiye'deki karşılaşmalarını ise 10 ve 17 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

6 Ağustos 2022/ Bakü

TSİ 19.00 Azerbaycan - Türkiye

10 Ağustos 2022/ İstanbul

17.30 Türkiye - Danimarka

14 Ağustos 2022/ Middelfart

TSİ 18.00 Danimarka - Türkiye

17 Ağustos 2022/ İstanbul

17.30 Türkiye - Azerbaycan

(İHA)

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Kaynak: İHA

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