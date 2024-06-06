A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya 3-0 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: West Japan General Exhibition Center
Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)
Polonya: Semeniuk, Klos, Kaczmarek, Bednorz, Poreba, Firlej, Popiwczak (L) (Kochanowski, Szymura, Huber)
Türkiye: Efe Bayram, Mert Matic, Adis, Mirza, Vahit Emre, Murat, Beytullah (L) (Kaan, Yasin, Bedirhan, Arda)
Setler: 25-19, 25-12, 25-19
Süre: 73 dakika - İSTANBUL
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