A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya 3-1 yenildi, grup umudu Letonya maçına kaldı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya 3-1 yenildi, grup umudu Letonya maçına kaldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya\'ya 3-1 yenildi, grup umudu Letonya maçına kaldı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Son 16 turuna kalma umudu 16 Eylül'de Letonya ile oynanacak son grup maçına kaldı.

(CLUJ-NAPOCA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlı ekibin son 16 turuna kalma umudu, 16 Eylül'de Letonya ile oynayacağı son grup maçına kaldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında ev sahibi Romanya'ya 25-19, 25-21, 20-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk setinde manşetlerde sorun yaşayan Türkiye karşısında Romanya üstünlüğü ele geçirdi. Ay-yıldızlılar farkı azaltmasına rağmen ev sahibi ekip seti 25-19 kazandı.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Romanya, Türkiye'nin farkı 16-14'e kadar indirmesine karşın son bölümde daha etkili oynayarak seti 25-21 aldı ve maçta durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette oyunun kontrolünü ele alan Türkiye, hücumdaki etkinliğiyle farkı 7 sayıya kadar çıkardı ve seti 25-20 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette 10-10'luk eşitliğin ardından üstünlüğü yeniden ele geçiren Romanya, seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte pasör çaprazı Adis Lagumdzija, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Romanya bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti ve son 16 turuna katılmayı garantiledi.

Gruptan çıkma umudunu son maça taşıyan A Milli Takım, D Grubu'ndaki beşinci ve son maçında 16 Eylül Çarşamba günü TSİ 17.00'de Letonya ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı Romanya'ya 3-1 yenildi, grup umudu Letonya maçına kaldı - Son Dakika

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