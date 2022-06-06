A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak

06.06.2022 11:46
A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'ya konuk olacak.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk müsabakasında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak. Milli takım, Lüksemburg'a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Litvanya ile ilk maç

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, yarın karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

Novak Simovic düdük çalacak

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak
A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak

YORUMLAR
500
Milliler, Litvanya'da Milliler, Litvanya'da A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti A Milli Futbol Takımı, Litvanya'ya gitti
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Litvanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:31 MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerine teslim edildi! İşte muhteşem geceden görüntüler
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Anayasa Mahkemesi, Millet Partisi tarafından Millet İttifakı'nın ismine yönelik itirazı kabul edilmedi
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
11:02 Altın yeni haftaya yükselişle başladı! Gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor
10:53 Galatasaray Inter'in Şilili yıldızı Alexis Sanchez için devrede! Teklif 2 yıllık...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takım, Litvanya'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement