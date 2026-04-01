Düzceliler mili maç heyecanını Millet Bahçesi'nde yaşadı

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması, Düzce'de çoşkuluyla kutlandı.

Türkiye Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçında deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup etti. Düzce'de futbolseverler, milli maç heyecanını Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekranda yaşadı. Sandalyeleriyle alana gelen vatandaşlar, karşılaşmanın 53. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle büyük sevinç yaşadı. Maçın son dakikalarında heyecan dolu anlar yaşayan Düzceli futbolseverler, bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu kutlamalara başladı.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan vatandaşlar, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek millilere teşekkür etti. Ay-yıldızlıların 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına değinen taraftarlar, o dönemdeki yaşlarını hatırlatarak keyifli anlar yaşadı. - DÜZCE