A Milli Futbol Takımı 25 Eylül'de Fransa'yı konuk edecek, Uluslar Ligi yarın başlıyor - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı 25 Eylül'de Fransa'yı konuk edecek, Uluslar Ligi yarın başlıyor

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2026-2027 UEFA Uluslar Ligi sezonu, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve ilk hafta maçları 24-26 Eylül'de oynanacak. A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı ise 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı ağırlayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta maçları, 24-26 Eylül'de yapılacak.

A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Ligi

2. Grup:

21.45 Hollanda-Almanya

21.45 Sırbistan-Yunanistan

4. Grup:

21.45 Portekiz-Galler

21.45 Norveç-Danimarka

B Ligi

3. Grup:

21.45 Avusturya-İsrail

21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti

D Ligi

1. Grup:

19.00 Andorra-Malta

2. Grup:

21.45 Lihtenştayn-Litvanya

25 Eylül Cuma:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Türkiye-Fransa

21.45 İtalya-Belçika

B Ligi

2. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda

21.45 Macaristan-Ukrayna

4. Grup:

21.45 Polonya-Bosna Hersek

21.45 İsveç-Romanya

C Ligi

2. Grup:

19.00 Ermenistan-Letonya

21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi

26 Eylül Cumartesi:

A Ligi

3. Grup:

21.45 İngiltere-İspanya

21.45 Çekya-Hırvatistan

B Ligi

1. Grup:

16.00 Slovenya-İskoçya

21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre

C Ligi

1. Grup:

19.00 San Marino-Finlandiya

21.45 Arnavutluk-Belarus

3. Grup:

19.00 Faroe Adaları-Kazakistan

21.45 Slovakya-Moldova

4. Grup:

19.00 İzlanda-Estonya

19.00 Bulgaristan-Lüksemburg

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıUluslar LigiFransaFutbolEylülSporSon Dakika

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