A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı

04.06.2022 14:14
A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Faroe Adaları ile grubunda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Faroe Adaları ile grubunda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında bugün Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu maçın hazırlıklarını Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı. Antrenman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ter idmanı ve son taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. - İSTANBUL

A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı

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SPOR A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını sürdürdü SPOR A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını sürdürdü A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçına hazır A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçına hazır
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Faroe Adaları maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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