A Milli Futbol Takımı, FIFA kasım sıralamasında 1556 puanla 33. sıraya gerilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIFA, UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı; A Milli Futbol Takımı 1556 puanla iki basamak gerileyerek 33. sırada yer aldı. Listede İspanya zirvedeki yerini korurken Fas iki basamak yükselip 5. sıraya çıktı.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında iki basamak gerileyerek 33. sırada yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından UEFA Uluslar Ligi maçlarının ardından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1556 puanla 2 basamak gerileyerek 33. sıraya düştü.
İspanya'nın zirvedeki yerini koruduğu listede, Arjantin ikinci, Fransa üçüncü, İngiltere ise dördüncü sırada bulunuyor. Fas, iki basamak yükselerek 5. sıraya çıktı.
Bir sonraki dünya sıralaması, 16 Aralık'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|İspanya
|2004
|-
|2
|Arjantin
|1966
|-
|3
|Fransa
|1950
|-
|4
|İngiltere
|1938
|-
|5
|Fas
|1809
|+2
|6
|Portekiz
|1801
|-1
|7
|Brezilya
|1800
|-1
|8
|Belçika
|1790
|-
|9
|Hollanda
|1774
|-
|10
|Kolombiya
|1735
|+1
Kaynak: AA
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