A Milli Futbol Takımı Gürcistan'ı Mağlup Ederek EURO 2024'e Galibiyetle Başladı

Spor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Kırıkkale meydanında toplanan vatandaşlar, dev ekrandan izledikleri bu heyecan dolu maçta büyük coşku yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Yıldız futbolcuların muhteşem performansı ve attıkları gollerle elde edilen bu zafer, Kırıkkalelileri de sevince boğdu. Maçın heyecanı sadece stadyumda değil, Kırıkkale'de de büyük bir coşkuyla yaşandı.

Kırıkkale Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda vatandaşlara milli maçı izleme imkanı sundu. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlarla birlikte milli maç heyecanını paylaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla maç boyunca milli takıma büyük destek verdi. Maç bitiminde ise meydanda büyük bir sevinç gösterisi yaşandı.

Vatandaşlardan Cem Aydoğan, duygularını şöyle ifade etti: "Takımımız, Gürcistan'da çıktığı bu zorlu mücadeleyi 3 puanla kapattı. Grubumuz çok zorlu. Bu gruptan çıkacağımıza eminiz. Bir kez daha sahada Türk'ün gücünü göstermiş olduk. 3-1 oldu maçımız, o kadar gururluyuz ki maç bitmek üzereydi. Kırıkkale meydanı coşkulu. Türkler bitti demeden bitmez." - KIRIKKALE