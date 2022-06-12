A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

12.06.2022 22:29
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayındaki dördüncü ve son maçında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'de karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayındaki dördüncü ve son maçında 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'de karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Lüksemburg maçına 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve duran toplar üzerine çalıştı.

Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır bugün yapılan saha çalışmasına katılmadı.

Ay-yıldızlılar yarın saat 18.00'de maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla Litvanya mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

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A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi A Milli Futbol Takımı kafilesi, İzmir'e geldi
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Litvanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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