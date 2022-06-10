A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü

10.06.2022 21:49
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, mücadelenin oynanacağı Lüksemburg Stadyumu'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp rondo çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise çift kaleli taktik idman yapıldı. Antrenmana, ağrısı olan Rıdvan Yılmaz haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı. Rıdvan, kamp otelinde bireysel antrenman programı dahilinde çalıştı.

Ay-yıldızlıların idmanını Türkiye Cumhuriyeti Lüksemburg Büyükelçisi Fazilet Dağcı Çığlık, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da izledi.

(İHA)

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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