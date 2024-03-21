A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçlarına hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışmalar, 5'e 2 top çalma çalışması ve son bölümde de çift kale maç yapıldı.
A Milli Takım kafilesi, bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Macaristan'nın başkenti Budapeşte'ye gidecek. - İSTANBUL
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A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın yarın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, Çeşme Projesi adı verilen talan projesine karşı duracaklarını ve tarım arazilerinin ve doğal güzelliklerin betonlaşmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca gençlerin istihdamını sağlamak amacıyla meslek edindirme kursları açacaklarını ve kadın istihdamını artırmak için Kadını Kalkındırma Ofisi kuracaklarını söyledi. Sporu destekleyeceklerini ve gerekli teşvikleri sağlayacaklarını da vurguladı.
Brezilyalı eski futbolcu Robinho, 2017 yılında İtalya'da toplu tecavüz suçundan hüküm giydikten sonra Brezilya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Brezilya Yüksek Adalet Divanı'nın kararı, İtalyan yetkililerin 40 yaşındaki futbolcunun 2022'de iade edilmesini istemesi üzerine geldi. Robinho, suçlamaları reddederek masum olduğunu iddia ediyor. Eski Manchester City ve AC Milan oyuncusu, şu anda Brezilya'da yaşamaktadır ve avukatları karara itiraz edeceklerini belirtti.
Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Judo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Grand Slam'a hazırlanmak için Antalya'daki kampı kullanıyor. Kampta 50 sporcu, antrenörler Iraklı Uznadze, Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kamp, 24 Mart Pazar günü sona erecek.
Hull City Kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, Türk futbolunda yaşanan sıkıntının çözümü için yabancı hakem uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu. Ilıcalı, Hull City'in hedefinin sadece Premier Lig değil, Avrupa kupalarında da İngiltere'yi temsil etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, Ilıcalı yabancı hakem uygulamasının tansiyonu düşüreceğini ve Türk futbolunun içinde bulunduğu çıkmazın başka bir boyuta geçeceğini ifade etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, TFF 3. Lig'de hafta sonu oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Elazığspor - Kelkit Hürriyetspor maçını Hakan Ergin yönetecek. A. Alanya Kestel - 23 Elazığ FK müsabakasında ise Turhan Beyke düdük çalacak.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen milli takım seçme müsabakaları Konya'da gerçekleştirildi. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 1 sıklette seçmeler yapıldı. Seçmeler sonucunda Zeynep Taşkın, Hatice Pınar Yiğitalp ve İkra Kayır kadınlarda, Mehmet Kani Polat ise erkeklerde milli takım kadrosuna dahil edildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 16 tekvandocu temsil edecek.
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 28-23 yenerek galibiyetle başladı. Milli takım antrenörü Ufuk Bulut, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, önümüzdeki maçlarda da başarılarını sürdürmek istediklerini ifade etti.
23 Elazığ Futbol Kulübü, Sportif Direktör Cengiz Şeremet ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Şeremet'in kulübe verdiği hizmetler için teşekkür eden 23 Elazığ FK 2. Başkanı Sait Polatoğlu, kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
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