A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekipleri VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, Sandhausen ve Hannover 96'yı çalıştıran 40 yaşındaki Kenan Koçak, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı oldu.

"BENİM İÇİN ARTIK GURUR VERİCİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Sosyal medya hesabından A Milli Takım'ın teknik heyetinde yer alacağını açıklayan Koçak, "Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum. Bu doğrultuda bana güvenerek, harika bir ekiple çalışma fırsatı veren Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de başlayıp devam eden hayat yolculuğumda karşıma birçok dönüm noktası çıktı ve hepsi içlerinde büyük sorumluluklar barındırdı. Ay-yıldızlı formanın ağırlığı ve getirdiği sorumlulukların bilinciyle elimizden geleni yapacağız" dedi.