A Milli Futbol Takımı'nda 3 değişiklik

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz son oynadıkları İtalya maçının 11'ine göre Faroe Adaları karşısında 3 değişiklik yaptı. Kuntz; Altay Bayındır , Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz 'ın yerine Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu ve Halil Dervişoğlu'na görev erdi.

Kaynak: İHA

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