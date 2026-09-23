A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı Kocaeli Stadı'nda konuk edecek. Bu mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek, yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer, Zwayer'in yardımcıları olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Karşılaşmada Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek - Son Dakika
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