A Milli Futbol Takımı\'nın Portekiz maçı Samsun\'da dev ekranlarda izlendi

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A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaştığı Avrupa Futbol Şampiyonası maçını, Samsunlular meydanda dev ekranlardan takip etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile oynadığı Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası maçını dev ekrandan yayımladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptığı yoğun istek üzerine Cumhuriyet Meydanı ve Çobanlı İskelesi'nde dev ekranlar kuruldu.

Samsunlular bu noktalarda dev ekranda yayınlanan karşılaşmayı heyecanla takip etti. Maç sonucu Milli Takım 3-0 mağlup oldu. - SAMSUN