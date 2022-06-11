Frappart???????'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mikael Lesage üstlenecek.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek - Son Dakika

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