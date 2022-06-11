Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek - Son Dakika
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Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

11.06.2022 13:50
Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 14 Haziran Salı günü Litvanya'yı ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 4. müsabakasını, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart??????? yönetecek.

Frappart???????'ın yardımcılıklarını Mikael Berchebru ve Cyril Mugnier yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Mikael Lesage üstlenecek.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye-Litvanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek - Son Dakika

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