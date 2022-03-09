A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu

09.03.2022 21:53
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran'da oynayacağı dört karşılaşmanın statları açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'nde 4-14 Haziran'da oynayacağı dört karşılaşmanın statları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım, 4 Haziran Cumartesi günü gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak.

Milliler, 7 Haziran Salı günü deplasmandaki Litvanya karşılaşmasını ise başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynayacak.

Gruptaki üçüncü maçında 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg Stadı'nda Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü de Litvanya'yı İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Tüm karşılaşmalar, TSİ 21.45'te başlayacak.

Bu arada Gürsel Aksel Stadı, Türkiye-Litvanya maçıyla birlikte ilk kez erkekler kategorisinde A milli düzeyde bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı statlar belli oldu - Son Dakika


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