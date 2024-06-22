A Milli Futbol Takımı Portekiz maçında 4 değişiklik yaptı - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Portekiz maçında 4 değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçında son oynadıkları Gürcistan karşılaşmasının 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Montella, Mert Günok, Mert Müldür, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yerine Altay Bayındır, Zeki Çelik, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi. Gürcistan maçında oynayan Mert Günok sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. İrfan Can Kahveci ise tedavisi devam ettiği için kadroda bulunmuyor.

22.06.2024 19:05
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Gürcistan karşılaşmasının 11'ine göre Portekiz maçında 4 değişiklik yaptı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Gürcistan maçının 11'ine göre Portekiz karşısında 4 değişiklik yaptı. Montella; Mert Günok, Mert Müldür, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın yerine Altay Bayındır, Zeki Çelik, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Gürcistan maçında oynayan Mert Günok sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci de kadroda bulunmuyor.

Milliler mücadeleye; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım bekledi.

Dortmund kırmızı-beyaz

Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı. BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanan müsabakada tribünlerin çoğunda Türk taraftalar yer aldı. Taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlarla, futbolcuları maça hazırladı.

Bakan Osman Aşkın Bak tribünden takip etti

Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tribünden takip etti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. - DORTMUND

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Portekiz maçında 4 değişiklik yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı Portekiz maçında 4 değişiklik yaptı - Son Dakika
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