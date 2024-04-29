A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Terim ile görüşme yaptı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Terim ile görüşme yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Terim ile görüşme yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'da Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşme yaparak, antrenmanı takip etti. Montella, Terim ile geniş bir yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi ve takımın antrenmanını takip etti.

29.04.2024 20:28
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'da Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşme yaparak, antrenmanı takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'i Atina'da ziyaret etti. Montella, eski A Milli Takım Teknik Direktörü Terim ile milli takımdan Türk, İtalyan ve Yunan futboluna uzanan geniş yelpazede baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Montella, daha sonra takımın antrenmanını takip etti ve milli oyuncu Samet Akaydin ile görüştü. İtalyan teknik adam, Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından olan, şimdi ise Panathinaikos'ta forma giyen Bartomiej Drgowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.

Antrenmanın ardından öğle yemeğini de Terim ve teknik ekibi ile yiyen Montella, daha sonra tesislerden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Terim ile görüşme yaptı - Son Dakika

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