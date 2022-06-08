A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

08.06.2022 09:47
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak bu organizasyonda ilk kez 2 galibiyete ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta çıktığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak bu organizasyonda ilk kez 2 galibiyete ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup Litvanya ile deplasmanda karşılaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 3 puanla ayrılırken, geçtiğimiz cumartesi günü Faroe Adaları'na karşı aldığı galibiyet ile birlikte üst üste 2. maçını da kazandı.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç ile karşılaşan milliler, grubu 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle kapatmıştı. 2020-2021 sezonunda Uluslar B Ligi'nde Macaristan, Rusya ve Sırbistan ile aynı grupta yer alan A Milli Takım, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak grubu 6 puanla son sırada tamamladı. Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşen ay-yıldızlılar, 2022-2023 sezonunda Litvanya, Lüksemburg ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Sahasında ilk maçı Faroe Adaları'na karşı 4-0 kazanan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmada da Litvanya deplasmanına çıktı. 3 puanı 6 golle alan milliler, ilk 2 maçı kazanarak grupta 6 puana ulaştı. Ay-yıldızlılar ayrıca Uluslar Ligi'nde ilk kez iki galibiyete ulaştı.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti.
Kaynak: İHA

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