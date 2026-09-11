A Milli Futsal Takımı oyuncusu Adem Küçükkartal vefat etti, Konya'da toprağa verilecek
A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal vefat etti. 2022 yılından beri milli takımda görev alan ve ay-yıldızlı formayla 22 maça çıkan Küçükkartal'ın naaşı yarın memleketi Konya'da toprağa verilecek.
A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal, vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022 yılından beri A Milli Futsal Takımı'nda görev alan Adem Küçükkartal'ın naaşı yarın memleketi Konya'da toprağa verilecek.
Küçükkartal, ay-yıldızlı formayla 22 maça çıktı.
Kaynak: AA
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