A Milli Futsal Takımı oyuncusu Adem Küçükkartal vefat etti, Konya'da toprağa verilecek

A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal, vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2022 yılından beri A Milli Futsal Takımı'nda görev alan Adem Küçükkartal'ın naaşı yarın memleketi Konya'da toprağa verilecek.

Küçükkartal, ay-yıldızlı formayla 22 maça çıktı.