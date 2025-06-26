FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama müsabakasında yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde çalışmalarına devam eden milliler, Almanya maçı öncesinde yaklaşık 2 saat süren antrenman gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar, ilk sıralama maçında yarın TSİ 14.30'da Almanya ile mücadele edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya ile Karşılaşacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?