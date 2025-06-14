A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası\'na Hazır
14.06.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi medya günü etkinliği düzenledi.

18-29 Haziran'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Nilay Kartaltepe, başantrenör Ekrem Memnun ve kaptan Olcay Çakır Turgut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Türkoğlu, yaptığı açıklamada, millilerin elemelerde grubunu ilk sırada bitirerek Avrupa Şampiyonası bileti aldığını hatırlatarak, "Bu süreçte gösterdikleri başarılardan dolayı bütün takımı, hocamızı ve ekibi kutluyorum. Ülke olarak bu tip organizasyonlara gitmeyi hak eden ve bu kaliteye sahip olan bir milli takımımız var. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın özveriyle, istekle ve heyecanla ülkemizi gururlandıracak şekilde mücadele edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlıların güzel bir kamp süreci geçirdiğinin altını çizen Hidayet Türkoğlu, "İnşallah ilk maçla birlikte ülkemizi en iyi şekilde gururlandıracak başarıyı elde ederler ve ülkemizde kadın basketbolunun yükseleceği bir yaz süreci olur. Turnuvalarda maç maç bakılması gerektiğine her zaman inanan bir insan oldum. Fransa, grubumuzun ekol olarak en güçlü takımı gözükebilir ama sonuçta istediğiniz hedefe ulaşmak için her maçın ayrı bir değeri vardır. Fransa maçıyla başlayıp, daha sonra İsviçre ve ev sahibi Yunanistan'a karşı da aynı konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Hedefimiz her zaman milli takımımızı en iyi yerlere götürmek." diye görüş belirtti.

Nilay Kartaltepe: "Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genel menajeri Nilay Kartaltepe, Avrupa Şampiyonası'na hazır olduklarını kaydetti.

Yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Kartaltepe, "Oyuncu arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz son hazırlıklarını tamamladı. Turnuvaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Çok heyecanlıyız. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak. Ayın 18'indeki ilk maçımız çok önemli. Adım adım gideceğiz. Gruptan çıkıp, ondan sonra da diğer hedeflerimize bakacağız." şeklinde konuştu.

Ekrem Memnun: "Mutlaka madalya turlarını oynamamız lazım"

A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, istek ve motivasyon açısından çok iyi durumda olduklarını belirterek, ilk 2'ye girip gruptan çıkarak hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Turnuvaya hazır olduklarını aktaran Memnun, "Çok iyi bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların dikkati, özverisi ve enerjisi sürekli artarak yukarı geldi. Son rötuşları yapıyoruz. Önemli olan isteğimizi, motivasyonumuzu ve umudumuzu canlı tutmaktı. Kamp süreçleri yıpratıcı olabiliyor. Sonlara doğru yorgunluk başlıyor ancak bu sefer çok iyi geldiğimizi düşünüyorum. Özellikle istek ve motivasyon çok önemli. Bu yönden çok iyi bir durumdayız." ifadelerini kullandı.

Teknik açıdan 1-2 detayı oturtmaları gerektiğini vurgulayan Ekrem Memnun, "Yeterli zamanımız var. Bu kadroyu 2-3 yıl önce oluşturmaya başlamıştık. Geçen sene de minik kamplar yapmıştık. Burada onların sonuçlarını almaya başladık. Mottomuz, birbirimiz için oynamak. Büyük adımlar kat ettik. İstekli ve heyecanlıyız. Bu, beni çok umutlandırıyor. Kolay olmadığını biliyoruz. Güçlü bir milli takım mirasımız var. Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğümüz var. Son birkaç dönemde ondan biraz geride kaldık. Tekrar o günlerimize gelmek istiyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Tek ihtiyacımız iyi sonuçlar almak. Bunun milli takımın layık olduğu yere gelmesinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Hedefimiz A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın büyük turnuva kaçırmaması. Büyük turnuvalarda yer almak istiyoruz. Tabii ki şampiyonluk ve madalya almak da istiyoruz. Burada mutlaka madalya turlarını oynamanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Grupla ilgili de görüşlerini paylaşan başantrenör Memnun, "Fransa, son olimpiyat finalisti. Çok güçlü bir kadın basketbol ekolü. Ancak birilerini yenmeniz lazım. Ev sahibi olarak Yunanistan'ın grubundayız. Grupta İsviçre de var. Tek amacımız ne olursa olsun gruptan çıkarak çeyrek final maçını oynamak. İnşallah amacımıza ulaşırız. Madalya turlarında yer almak istiyoruz. Daha sonra maç maç bakacağız. İnşallah istediğimizi alıp Türk kadın basketbolunu layık olduğu eski yerine götürmek istiyoruz." diye konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut ise, "Bazı aksaklıklar yaşandı ama önemli olan takım olarak güzel bir kamp süreci geçirmekti. İdmanlarımızı yaptık ve maçlarımızı oynadık. Turnuva için Atina'ya gidip yolumuza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Hidayet Türkoğlu, Milli Takım, Basketbol, Medya, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı
Fenerbahçe’den Heung-min Son’a rekor maaş Fenerbahçe'den Heung-min Son'a rekor maaş
Giden gidene Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Fenerbahçe’nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu Aralarında dev takımlar da var Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Uzak Şehir’in Pakize’si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım
Süper Lig devleriyle anılıyordu Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti
Bir yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybeden baba evinde ölü bulundu Bir yıl önce oğlunu trafik kazasında kaybeden baba evinde ölü bulundu
Real Madrid’den sürpriz transfer Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu Real Madrid'den sürpriz transfer! Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu
Transferde şov yapıyorlar 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
Mersin’de 8 köpekbalığı ağa takıldı Mersin'de 8 köpekbalığı ağa takıldı

15:41
Çatışmalar şiddetleniyor İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
13:48
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail’e yardım ederseniz vururuz
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
19:40
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların kendisinden istediği dileği ilk kez açıkladı
19:14
Galatasaray’da bir dönem sona erdi 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal’a veda
Galatasaray'da bir dönem sona erdi! 601 maçta forma giyen Göksenin Köksal'a veda
19:02
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlama sesleri duyuluyor
İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuluyor
18:53
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında iki iş insanı tahliye edildi
18:51
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
18:32
Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
Otizmli yüzücü Tuna Tunca, tarihe geçti
18:13
İsrail saldırıları sonrası İran’dan ABD hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
İsrail saldırıları sonrası İran'dan ABD hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
18:10
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı
17:46
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Radar cezası diye bir şey yok
17:40
Mersin’de 8 köpekbalığı ağa takıldı
Mersin'de 8 köpekbalığı ağa takıldı
17:34
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
İsrail, İran balistik füzelerini bombaladığı görüntüleri yayımladı
17:30
Transferde şov yapıyorlar 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 16:06:49. #7.13#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.