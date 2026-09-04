A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda Belçika'ya 75-89 yenildi - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda Belçika'ya 75-89 yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası\'nda Belçika\'ya 75-89 yenildi
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FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. İlk yarıyı 46-45 önde kapatan millilerde Sevgi Uzun 11 sayı ve 11 asistle oynarken, Belçika'da Emma Meesseman 27 sayı kaydetti.

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75'lik skorla mağlup oldu.

Max-Schmeling-Halle'de oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Beren Burke beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 46-45 ise önde tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Sevgi Uzun 11 sayı ve 11 asistle oynadı. Belçika'da ise Emma Meesseman 27 sayı kaydetti.

Müsabakayı TBF Başkan Vekilleri Harun Erdenay ile Mehmet Fatih Öztürk, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya, Tolga Egemen, Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri takip etti.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.30'da Avustralya ile Berlin Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kaynak: İHA

Sevgi Uzun, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda Belçika'ya 75-89 yenildi - Son Dakika

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