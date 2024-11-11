A Milli Kadın Basketbol Takımı Finalleri Garantiledi - Son Dakika
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Spor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Finalleri Garantiledi

A Milli Takım, Slovakya'yı 65-50 yenerek 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı.

11.11.2024 00:17
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 mağlup eden ve finallere katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ekrem Memnun, iyi oyunculara sahip olduklarını söyledi.

Başantrenör Ekrem Memnun ve oyunculardan Meltem Yıldızhan, müsabakanın ardından Gopass Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Memnun, şunları kaydetti:

"Bu kamp süresince her şeyden memnun kaldım. Oyuncuların yaklaşımından, takım atmosferinden, birliktelikten ve enerjiden çok memnunum. Pencere maçları kolay olmuyor. Üç gün içinde takım olmaya çalışıyoruz. Her kulüpte ayrı detaylar var. Burada önemli olan iyi hissetmek, enerjini koymak ve sonuna kadar mücadele etmek. Geri kalan şeyleri geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. İyi oyuncularımız ve büyük hayallerimiz var."

Memnun, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kendileri için şanssız geçtiğini aktararak, "Biz, o turnuvada çok fazla sakatlık yaşadık. İlk beşimizdeki dört oyuncuyu kullanamadık. McCowan da ilk kontaklı oyununu Sırbistan maçında oynadı. McCowan, o güne kadar sakattı. Herkes elinden geleni yaptı ama çok zorlandık. Potansiyelimize inanıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası için aylar var. Planımızı yapıp önümüze bakacağız." diye konuştu.

Meltem Yıldızhan: "Gruptaki dört maçımızı kazandık ama işimiz daha bitmedi"

Milli basketbolcu Meltem Yıldızhan ise sahanın içinde büyük bir mücadele olduğunu anlatarak, "Slovakya'yı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Gruptaki dört maçımızı kazandık ama işimiz daha bitmedi." şeklinde görüş belirtti.

Namağlup bir şekilde gruptan çıkmak istediklerini vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, "Şubatta iki maçımız daha var. Namağlup bir şekilde gruptan çıkmamız, organizasyondaki torbamızı etkileyecek. Bu yüzden maç kaybetmeden grubu tamamlamamız lazım. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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