Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yarın TSİ 20.30 ve 11 Haziran Cumartesi de TSİ 14.30'da karşılaşacak.

Kaynak: AA

basketbol, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu - Son Dakika

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