A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu

09.06.2022 21:21
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Kadın Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık müsabakasını 75-70 kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ay-yıldızlılar 49-37 önde kapattı.

Millilerde Sude Yılmaz 10, Tilbe Şenyürek ile Ayşe Cora 9'ar sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Sasa Cadjo 23 sayıyla oynadı.

Ay-yıldızlılar, Sırbistan ile yarın TSİ 20.30 ve 11 Haziran Cumartesi de TSİ 14.30'da karşılaşacak.

Milliler, maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

YORUMLAR
500
Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı Avrupa basketbolunda çarpıcı karar! Obradovic'in takımı ligden çekilme kararı aldı
Kaynak: AA

basketbol, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:02 12 milyonluk servetini kripto para piyasasında kaybeden genç canlı yayında ailesinden helallik istedi
20:34 Fatih Terim hakkında bomba iddia: Yeni adresinin Al Nassr
19:52 Bakan Nebati'nin açıklamaları sonrası dolar 16.90'a geriledi
19:42 Psikolog Esra Ezmeci'nin estetiksiz fotoğrafı sosyal medyayı salladı
19:36 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde atacağımız adımları bu akşam kamuoyu ile paylaşacağız
19:31 Arda Turan ve Berkay davasında Burak Yılmaz tanık olarak dinlendi: Ben uzak olduğum için konuşmaları duymadım
19:03 Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu! İtalya Serie A ekibi Fiorentina ile görüşüyor
18:42 16 ve 13 yaşındaki iki çocuğun tartışması kanlı bitti! Biri hapse biri mezara gitti
18:36 Balık tutmak için hayvan sulama göletine giren adam hayatını kaybetti
18:09 Bilecik'te feci kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 2'si ağır 13 kişi yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 21:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement