A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi

11.06.2022 17:10
A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçını 56-55 kaybetti.

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçını 56-55 kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 29-18 geride kapattı.

Ay-yıldızlılarda Sevgi Uzun 14 ve Tilbe Şenyürek 11 sayı kaydetti. Sırbistan'da ise Jovana Nogic 14 sayıyla oynadı.

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Kaynak: AA

basketbol, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi - Son Dakika

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