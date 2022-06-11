Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Sırbistan'daki Vizura Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 29-18 geride kapattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi - Son Dakika

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