Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, Köln'e gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan milliler, son hazırlık maçlarını oynamak üzere İstanbul Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Köln'e hareket etti.

Ay-yıldızlılar, Köln'de yarın ve 27 Ağustos tarihlerinde Almanya ile Lanxess Arena'da iki hazırlık müsabakası oynayacak.

A Milli Takım, Almanya'nın Köln kentinde oynayacağı hazırlık maçlarının ardından çalışmalarını Berlin'de sürdürecek.

Alperi Onar ve Manolya Kurtulmuş kadrodan çıkarıldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Alperi Onar ve Manolya Kurtulmuş kadrodan çıkarıldı.

Milli takımda sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Alperi Onar'ın sol el parmağında avülsiyon kırığı tespit edildi.

TBF, yaptığı açıklamada milli oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hazırlık maçlarının programı

Ay-yıldızlı takımın Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

Yarın:

18.45 Almanya-Türkiye (Lanxess Arena)

27 Ağustos Perşembe:

18.00 Almanya-Türkiye (Lanxess Arena)

Dünya Kupası fikstürü

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 FIBA Dünya Kupası C Grubu'ndaki maç programı TSİ şu şekilde:

4 Eylül Cuma:

18.30 Belçika-Türkiye (Max Schmeling Spor Salonu)

6 Eylül Pazar:

12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)

7 Eylül Pazartesi:

12.30 Porto Riko-Türkiye (Max Schmeling Spor Salonu)