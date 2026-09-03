A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Mazzon: Sakatlıklara rağmen ikinci tura yükselmek istiyoruz - Son Dakika
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Mazzon: Sakatlıklara rağmen ikinci tura yükselmek istiyoruz

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FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında yarın Belçika ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Andrea Mazzon, önemli eksiklere rağmen iyi mücadele ederek ikinci tura çıkmayı hedeflediklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, zorlu grupta şanslarının olduğunu ve ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

FIBA 2026 Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Belçika ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, önemli eksiklerinin bulunmasına rağmen iyi mücadele ederek ikinci tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

İtalyan başantrenör, ay-yıldızlı ekibin Belçika ile yapacağı müsabaka öncesinde Max-Schmeling Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünya Kupası'na büyük bir hayalle geldiklerini belirten Mazzon, "Hayatta çok büyük beklentileriniz olduğunda, bazen bunları gerçekleştiremediğiniz için hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ancak bizim büyük bir hayalimiz var. Büyük beklentilerimiz yok ama büyük bir hayalimiz var. Elimizden gelen her şeyi denemek istiyoruz. Elbette çok fazla sakatlığımız bulunduğunu ve birçok oyuncumuzun eksik olduğunu biliyoruz. Buna rağmen mücadele etmek, şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz. İnsanlara, elimizde ne varsa ortaya koyacağımızı ve sonuna kadar deneyeceğimizi göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük bir organizasyonda mücadele etmenin heyecanını hissettiklerini dile getiren İtalyan çalıştırıcı, "Tecrübeli oyuncularımız oldukça sakin görünüyor. Bazı oyuncuların ise bu atmosferden daha fazla etkilendiğini düşünüyorum. Burada olmak ve Dünya Kupası'nda kendi adınızı görmek gerçekten çok güzel ve özel bir duygu. Ancak hava atışı yapılıp maç başladığı anda hepimiz aynı noktadayız. Oyuncularımız da buna hazır olacak." diye konuştu.

Bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamamalarına ilişkin görüşlerini paylaşan Andrea Mazzon, "Elbette kendimizi kötü hissediyoruz çünkü burada olmayı hak eden bazı oyuncularımız var. Ceren, Berfin ve tabii ki Alperi gibi. Burada olmayı hak ediyorlardı ancak bu tür sakatlıklar yaşandığında yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Elbette top yönlendirme konusunda biraz eksiğimiz var. Çok fazla top yönlendirebilen oyuncumuz yok ancak herkesin bu konuda katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Normalde oyun kurucu gibi topu elinde tutarak oynamaya alışkın olmayan oyuncularımızın da bize yardımcı olması gerekiyor. Bu durum onlar için de bir fırsat. Belki kendilerinde farklı bir özellik keşfedecekler, belki de oyunlarının daha iyi bir yönünü ortaya çıkarabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"Şansımız olduğuna inanıyoruz"

İtalyan başantrenör, 2026 Dünya Kupası'nda zor grupta olmalarına rağmen ikinci tura yükselebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Turnuvada yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Mazzon, "Zor bir grupta olduğumuzun farkındayız. Gerçekçi olmak gerekirse Belçika ve Avustralya gibi güçlü takımların bulunduğu zorlu bir gruptayız. Buna rağmen ikinci tura yükselmek için bir şansımız olduğuna inanıyoruz. İkinci tura çıkabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Belçika, Spor, Son Dakika

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