A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi Erzincan'da antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi Erzincan'da antrenmanlarını sürdürüyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi Erzincan\'da antrenmanlarını sürdürüyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi Erzincan'da antrenmanlarını sürdürüyor. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu teknik ekip ve sporcularla bir süre sohbet edip başarı diledi. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, tesislerin standartların üzerinde olduğunu belirtti ve Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Milli futbolcu Birgül Sadıkoğlu ise taraftarları arkalarına alarak galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti. Kaleci Selda Akgöz ise Erzincan halkına hazır olduklarını göstereceklerini söyledi. Milli takım, Azerbaycan ile 31 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek.

26.05.2024 14:09
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi Erzincan'da antrenmanlarını sürdürüyor.

Maçın oynanacağı Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, şut ve taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanı izleyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu teknik ekip ve sporcularla bir süre sohbet edip başarı diledi.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Kıragası, geldikleri günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldıklarını, bunun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Tesislerin, standartların üzerinde olduğunu ifade eden Kıragası, "Azerbaycan maçı öncesi hazırlıklarımıza başladık. Şimdi taktiksel çalışmalarımıza geçmeye başladık. Eksik olan oyuncularımız tamamlanıyor. 28 Mayıs tarihinde artık tam kadro saha çıkmaya başlayacağız. Heyecanla ayın 31'indeki Azerbaycan maçını bekliyoruz" dedi.

Milli futbolcu Birgül Sadıkoğlu ise, "Hazırlıklarımız çok iyi geçiyor, hepimiz çok motiveyiz. 2 maçı da alıp önümüze bakmak istiyoruz. Mutlaka taraftarlarımızı bekliyoruz. Çünkü onları arkamıza alıp bu sahadan galip ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız gelsin, onlarla daha güçlüyüz. Daha motiveyiz ve burada taraftar rekoru kırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Antrenmanlara erken başladıklarını ve çok iyi hazırlandıklarını söyleyen kaleci Selda Akgöz, "Atmosfere, havaya, en önemlisi zemine alışıyoruz. Bundan sonrası 31 Mayıs tarihini bekliyoruz. Azerbaycan ile oynayacağımız maçta Erzincan halkına nasıl hazır olduğumuzu göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli takım, Azerbaycan ile 31 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi Erzincan'da antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçı öncesi Erzincan'da antrenmanlarını sürdürüyor - Son Dakika
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