A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçlarına hazırlanıyor - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçlarına hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçlarına hazırlanıyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan maçları öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı kaleci Fatma Şahin, takımın birlik ve motivasyonunu vurgulayarak, Erzincan'da oynanacak maçta taraftarların desteğini beklediklerini belirtti.

27.05.2024 04:08
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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 31 Mayıs'ta Erzincan'da, 4 Haziran'da Bakü'de oynayacağı Azerbaycan maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor. Ay-yıldızlı ekibin başarılı kalecisi Fatma Şahin, Azerbaycan maçları öncesi değerlendirmelerde bulundu.

UEFA Uluslar C Ligi'nde 6 maçı gol yemeden kazandıklarını hatırlatan Fatma Şahin, "Takım halinde gerçekten çok çalışıyoruz. Biz kaleciler de kendi içimizde amansız ve tatlı bir yarışın içindeyiz. Hepimiz oynamak istiyoruz. Hepimiz çok iyi arkadaşız ve birbirimizi mükemmel bir şekilde destekliyoruz, motive ediyoruz. Hocalarımızın üzerimizde çok büyük bir emeği var. Bizimle çok çalışıyorlar. Her konunun üzerinde detaylıca duruyorlar. Bu sayede de kalemizi uzun bir süre gole kapattık." diye konuştu.

"Son 8 resmi maçta 7 galibiyet alan ve sadece 4 gol yiyen bir takımız"

20 Mayıs 2024 tarihinden beri Erzincan'da kampta olduklarını vurgulayan Fatma Şahin, "Öncelikle Erzincan'a geldiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Birçoğumuz buraya daha önce gelmemiştik. Ancak futbol olarak harika bir ortamla karşılaştık. Temiz bir havası var. Çalıştığımız tesisler ve stadyum gerçekten çok iyi. Takım olarak motive olmuş durumdayız. Ayrıca Erzincan'ın futbol tarihinde ilk kez burada bir milli maç oynanacak. Bu da bize nasip oldu. Azerbaycan karşısında Erzincan'daki en büyük itici gücümüz kesinlikle taraftarlarımız olacak. 31 Mayıs'ta stadyumu Erzincanlı kardeşlerimizden doldurmalarını bekliyoruz. Bu takım çok iyi işler yapıyor. Son 8 resmi maçında sadece 4 gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. 7 galibiyet, 1 yenilgi aldık. Bu istatistik bile doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bu sebeple taraftarlarımızla birlik olup, Azerbaycan'ı Erzincan'da yenmek ve tarihteki ilk maçı kazanmak istiyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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