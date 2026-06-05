A Milli Kadın Futbol Takımı Kuzey İrlanda'yı Yendi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi'ndeki 5. hafta maçında evinde Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti.

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi Grup 2'deki 5. hafta maçında Türkiye, sahasında Kuzey İrlanda ile karşılaştı. 26. dakikada Melike Pekel'in golüyle ay-yıldızlı ekip 1-0 öne geçti. 45. dakikada Megan Bell'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla takımlar soyunma odasını 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Türkiye, 48. dakikada Busem Şeker'in attığı golle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zaman da maçın skoru oldu. Bu sonuçla milliler puanını 10'a yükseltti. A Milli Kadın Futbol Takımı, grubun son maçında 9 Haziran'da Malta ile karşılaşacak. - İSTANBUL