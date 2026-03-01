A Milli Kadın Futbol Takımı Malta Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta ve Kuzey İrlanda karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli oyuncular, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde sahada taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlılar, Malta maçı öncesindeki son çalışmasını yarın karşılaşmanın oynanacağı Pendik Stadı'nda saat 16.00'da yapacak.

Son idman öncesinde saat 15.45'te teknik direktör Necla Güngör Kıragası ile takım kaptanları Selda Akgöz ve Ebru Topçu, düzenlenecek toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

A Milli Takım, 3 Mart Salı günü 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Malta ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.