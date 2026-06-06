A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Kuzey İrlanda'ya Galibiyet - Son Dakika
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A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Kuzey İrlanda'ya Galibiyet

06.06.2026 00:01
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Necla Güngör Kıragası, takımının çok güzel işlere imza atacağına inanıyor. Play-off için umutlu.

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 5. maçında Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, çok güzel işlere imza atacaklarına inandığını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Necla Güngör Kıragası ile milli futbolcular Melike Pekel ve Miray Cin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tempolu bir maç oynadıklarını belirten Necla Güngör Kıragası, "Yerleşmiş bir savunma kurgumuz var. Savunmadan kazandığımız toplarla çok güzel hücum aksiyonlarına girebiliyoruz. Hücumdan savunmaya geçişlerdeki reaksiyonlardan çok memnunum. Oyuncularımız canla başla mücadele ettiler. Teknik özellikleri yüksek oyunculara sahibiz. Taktiğimiz de yerleşti. Güzel bir galibiyet oldu. Son derece mutluyum. Bu oyuncularla gurur duyuyorum ve çok güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Grup aşamasının bitimine bir maç kala ikinciliği ve play-off oynamayı garantilediklerinin hatırlatılması üzerine Necla Güngör Kıragası, "Umutluyum. Bu ekip çok inanıyor. 4 sene önce 40'lı sıralara gideceğimizi hedeflemiştim. Hedefimize yaklaştık. Rakip kim olursa olsun çok iyi bir mücadele vereceğiz." diye konuştu.

"Melike Pekel: "Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum"

A Milli Takım'ın müsabakadaki ilk golüne imza atan Melike Pekel, Kuzey İrlanda karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Galibiyet dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Pekel, "Çok iyi mücadele ettik. Bu sezon yaşadığım iki büyük sakatlık beni zorladı ama çalıştım. Golümü attım. Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Sürekli play-off'u konuşuyoruz. Hepimizin hayali. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın en iyi dönemindeyiz. Rakipler de iyi takım olduğumuzu biliyor ve bizi ciddiye alıyor. Bu, ülkemizi güzel yerlere taşıdığımız için bizi de mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Milli oyuncu Miray Cin ise elde ettikleri galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Önemli bir iş başardık. Çok iyi maç çıkardık. Play-off'larda da elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Futbol Takımı'ndan Kuzey İrlanda'ya Galibiyet - Son Dakika

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