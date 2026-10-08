A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile play-off maçına Pendik'te çıkıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile play-off maçına Pendik'te çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Pendik Stadı'nda Slovenya ile 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçına çıkacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek; rövanş 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de Slovenya'da oynanacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında yarın Slovenya'yı ağırlayacak.
Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Futbolseverler, müsabakayı ücretsiz olarak izleyebilecek.
Karşılaşmanın rövanşı ise 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de Slovenya'da oynanacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?