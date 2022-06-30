B Grubu'nda Makedonya, Sırbistan Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz ile 1 Temmuz 'da ve Sırbistan ile 2 Temmuz'da karşılaşacak. El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanacak maçların başlama saati TSİ 12.00 olacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti - Son Dakika

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