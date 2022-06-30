A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti

30.06.2022 17:11
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti

Akdeniz Oyunları'ndaki ilk müsabakasında A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 34-27 mağlup etti.

Akdeniz Oyunları'ndaki ilk müsabakasında A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı 34-27 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27'lik skorla yendi. Cezayir'in Oran kenti El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan milliler, mücadeleyi 34-27 kazandı. 8 gol kaydeden Beyza İrem Türkoğlu, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Karşılaşmayı tribünden izleyen A Milli Erkek Hentbol Takımı da Kadın Milli Takımı'na destek verdi.

B Grubu'nda Makedonya, Sırbistan Portekiz ile mücadele edecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Portekiz ile 1 Temmuz'da ve Sırbistan ile 2 Temmuz'da karşılaşacak. El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanacak maçların başlama saati TSİ 12.00 olacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'yı mağlup etti - Son Dakika

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