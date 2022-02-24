KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor - Son Dakika
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KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

24.02.2022 11:17

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Kastamonu'da başlayan kampı sürüyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi Kastamonu'da başlayan kampı sürüyor.

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda maçları öncesi 1 Mart'a kadar Kastamonu'da kamp yapacak. Milli takım ilk maçını 2 Mart'ta Kastamonu'da oynayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi oyuncularından Yasemin Özgür, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 gündür Kastamonu'da kampta olduklarını ifade eden milli hentbolcu, "Kamp süreci arkadaşlık bazında çok eğlenceli geçiyor. Antrenmanlarımız çok keyifli devam ediyor. Antrenörümüz yeni, yeni bir yapılanma içerisindeyiz." dedi.

Gruptan çıkmak istediklerini vurgulayan Yasemin Özgür, şunları kaydetti:

"Grupta İzlanda ve Sırbistan ile karşılaşacağız. 2 Mart'ta Kastamonu'da İzlanda ile maçımız var. 6 Mart'ta İzlanda'da oynayacağız. Rakibimizin maçlarını izledik. Birbirimize denk takımlar olduğumuzu düşünüyorum. Burada avantaj elde edip deplasmanda da bu avantajı kullanacağımız düşünüyorum. Daha sonra da Nisan ayında Sırbistan ile karşılaşacağız. Sırbistan karşısında elimizden gelenin en iyisini yapıp, hedefimizi gerçekleştirip, gruptan çıkmayı düşünüyoruz."

Yalıkavakspor'dan kampa katılan Buket Yılmaz ise güzel bir başlangıç yaptıklarını anlatarak, "Kampımız çok güzel gidiyor. Şansımızın olduğunu düşünüyoruz. İlk maç evimizde. Güzel bir sonuçla İzlanda'ya gitmeyi hedefliyoruz. Takım ve sporcular arasında uyum güzel. Zor idmanlarımız geçiyor ama iyi olacağını düşünüyorum." di

KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor
KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor

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Kastamonu, Hentbol, İzlanda, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KASTAMONU - A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kampı devam ediyor - Son Dakika


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