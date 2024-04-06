A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Sırbistan maçının hazırlıklarına devam etti.
Maçın oynanacağı Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan milli takım, savunma, şut ve taktik çalışmasıyla devam etti.
Ay-yıldızlı hentbolcuların sabah seansındaki yaklaşık 2 saat süren antrenman, ikinci bölümünde yapılan çift kale maçın ardından tamamlandı.
Milli takım, grup ikinciliğini garantilemek için kazanmak zorunda olduğu yarınki Sırbistan maçı öncesinde bu akşam ve yarın öğleden önce birer antrenman daha yapacak.
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Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımı, Ortaköy Muhtarı Hüseyin Uçar'ın davetiyle Muğla'da bir restoranda iftar programında bir araya geldi. Takım, Alanya deplasmanı öncesi moral depolarken, iftar organizasyonu takımın birlik ve beraberliğini arttırdı.
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