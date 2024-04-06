A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Cimnastik Federasyonu Şampiyonaları Antalya'da Başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan kadınlar artistik ve ritmik Türkiye şampiyonaları, Antalya'da başladı. İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonalarda, artistik branşında yıldız, genç ve büyüklerde 19 kulüpten 81 sporcu, ritmik branşında da yıldızlarda 34 kulüpten 134 sporcu kategorilerinde en yüksek puanı almak için performans sergiliyor. Sporcular, artistik branşında atlama masası, kız paraleli, denge ve yerde, ritmik branşında ise top ve kurdele aletlerinde mücadele ediyor. Şampiyonalar yarın sona erecek.