A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın konuğu Sırbistan - Son Dakika

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası 6'ncı Grup 5'inci maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yarın oynanacak olan mücadele saat 17.30'da başlayacak. Macar hakem çifti Miklos Andorka, Robert Hucker'in düdük çalacağı mücadele TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Grubunda 4 maç sonunda 2 puanı bulunan Kadın A Milli Takım, son maçında ise İsveç ile 23 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak. Grubunda ilk iki sırada yer alan takımlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç , Sırbistan maçı öncesi yaptığı açıklamada, Milli Takım'a Sırbistan karşısında güvendiğini söyledi. Kılıç, "Kadın Milli Takımımıza çok güveniyorum. Her biri çok yetenekli çok özel sporcular. Gözlerine bakınca milli takıma olan bağlılıklarını görmek beni de çok heyecanlandırıyor. Her biri birer başarı hikayesine sahip kadın hentbolcularımız, hentbolumuzun hedefleri için Sırbistan maçında sahada son topa kadar mücadele edecekler, başarılar diliyorum" diye konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, tecrübeli bir takımla oynayacaklarını, Kastamonu seyircisinin baskısını arkalarına alıp galip gelmek istediklerini söyledi. Buceschi, "Çarşamba günü, bu tür maçlarda çok tecrübesi olan bu tür turnuvalarında çok iyi oynayan, iyi takımlardan birine karşı oynayacağız" dedi.