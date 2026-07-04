A Milli Kadın Hokey Takımı Şampiyona İçin Osmaniye'de - Son Dakika
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A Milli Kadın Hokey Takımı Şampiyona İçin Osmaniye'de

A Milli Kadın Hokey Takımı Şampiyona İçin Osmaniye\'de
04.07.2026 12:26
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A Milli Kadın Hokey Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Osmaniye'de yoğun kamp yapıyor.

Osmaniye'de kampa giren A Milli Kadın Hokey Takımı, Kadınlar Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, Prag'da düzenlenecek organizasyondan şampiyonlukla dönerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Çekya'nın başkenti Prag'da 9-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kadınlar Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonası öncesinde Osmaniye'de kampa giren A Milli Kadın Hokey Takımı, hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan çim hokeyi sahasında gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular kondisyon, dayanıklılık, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıyor. Şampiyona öncesinde eksiklerini gidermeye çalışan ay-yıldızlı ekip, yoğun antrenman programıyla turnuvaya hazırlanıyor. Avrupa Şampiyonası öncesinde moral ve motivasyonu yüksek olan milli sporcular, organizasyondan şampiyonlukla dönerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Daha önce Osmaniye'de kamp yaptıklarını ve o kampın kendilerine getirdiği uğurla Salon hokeyi Avrupa şampiyonu olduklarını belirten A Milli Kadın Hokey Takımı Antrenörü Yakup Fırat, "9-12 Temmuz tarihlerinde Çekya'nın Prag kentinde düzenlenecek Kadınlar Açık Alan Hokey Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Osmaniye'deyiz. Daha önce de ocak ayında Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası öncesi kampımızı Osmaniye'de gerçekleştirmiştik. Osmaniye bize uğurlu geldi ve kadınlarda Avrupa şampiyonu olmayı başardık. Şimdi de Avrupa Şampiyonası öncesindeki son kampımızı yine Osmaniye'de yapıyoruz. Hedefimiz, açık alan hokeyinde de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek kürsüye çıkmak, madalya ve kupayla Türkiye'ye dönmek. Kamp sürecinde bizlere ev sahipliği yapan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kupa kazanarak ülkeye büyük bir gururla dönmek istediklerini ifade eden Hokey Milli Takım Kaptanı Yeter Okumuş, "Milli takım kampımız Osmaniye'de devam ediyor. Ben ve takım arkadaşlarım Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Son kampımızın ardından Çekya'ya gideceğiz. Turnuvadaki tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için antrenmanlarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. İnşallah kupamızı kazanıp ülkemize büyük bir gururla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Osmaniye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Hokey Takımı Şampiyona İçin Osmaniye'de - Son Dakika

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