A Milli Kadın Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'a yenilip 6. oldu
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen 4'erli Dünya Şampiyonası klasman maçında ev sahibine 3-1 yenildi. Bu sonuçla organizasyonu 6. sırada tamamlayan milli takım, yeni formatlı turnuvayı galibiyetsiz kapattı.
A Milli Kadın Sutopu Takımı, 4'erli Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 3-1 yenilerek 6. oldu.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 3 saha oyuncusu, 1 kaleci, 15x12 metrelik saha ve 20 saniyelik hücum süresiyle ilk kez düzenlenen organizasyonda milli takım, klasman maçında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaştı.
Rakibine 3-1 mağlup olan Türkiye, organizasyonu 6. sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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