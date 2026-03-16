A Milli Kadın Takımı'nın Son Maçı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Gruptaki son maçında Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak Türkiye, 4 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Macaristan ise 4 müsabakada ay-yıldızlılarla aynı sayıda galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Grupta yarın saat 14.30'da Japonya-Arjantin ve saat 17.30'da Avustralya-Kanada karşılaşmaları oynanacak.
