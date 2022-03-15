A Milli Kadın Tenis Takımı, Antalya'da kampa girecek - Son Dakika
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A Milli Kadın Tenis Takımı, Antalya'da kampa girecek

15.03.2022 19:48
A Milli Kadın Tenis Takımı, Antalya'da kampa girecek

Avrupa/Afrika ve Asya/Okyanusya Billie Jean King Cup 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Tenis Takımı, hazırlıklarını Antalya'da yapacak.

Avrupa/ Afrika ve Asya/Okyanusya Billie Jean King Cup 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Tenis Takımı, hazırlıklarını Antalya'da yapacak.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, 11-16 Nisan tarihlerinde Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek Billie Jean King Cup öncesi gerçekleştirilecek kampta, milli sporcular Pemra Özgen, İpek Öz, Berfu Cengiz, Ayla Aksu, Zeynep Sönmez ve İlay Yörük yer alacak.

Millilerin, Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde 5 Nisan Salı günü başlayacak kampı, 10 Nisan Pazar günü sona erecek.

Açıklamada ayrıca, Billie Jean King Cup'ta milli takımın muhtemel rakiplerinin Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Sırbistan, Slovenya ve İsveç olacağı bilgisi paylaşıldı.

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Billie Jean, Antalya, Tenis, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Kadın Tenis Takımı, Antalya'da kampa girecek - Son Dakika


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