A Milli Kadın Tenis Takımı Hollanda'ya mağlup oldu

Gaziantep FK Başkanı ve Teknik Direktörü Taraftardan Destek İstedi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan, takımlarının son 7 maçında taraftarın desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yılmaz, diğer takımların taraftarlarının desteğini gördüklerini ancak kendi takımlarında bu desteği alamadıklarını ifade ederken, İnan da şehirde birlik olunması gerektiğini vurguladı. İnan, takımın iyi durumda olduğunu ve 7 maçı en iyi şekilde bitireceklerine inandığını söyledi.