A Milli Kadın Tenis Takımı Hollanda'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Tenis Takımı, Portekiz'de gerçekleştirilen Billie Jean King Kupası Avrupa/ Afrika Grup I mücadelesinde Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Oeiras kentinde Complexo de Tenis Do Jamor Kulübünde bugün başlayan organizasyonda milli takım Hollanda'yla karşılaştı.
Türkiye-Hollanda serisinin ilk maçında İpek Öz, Anouk Koevermans'ı 2-1 yenerek durumu 1-0'a getirdi. Serinin ikinci maçında Zeynep Sönmez, Suzan Lamens'e 2-0 yenildi ve durum 1-1'e geldi.
Serinin son maçında Suzan Lamens-Demi Schuurs çifti, İpek Öz-Berfu Cengiz ikilisini 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi. Bu sonuçlarla Hollanda seriyi 2-1 kazandı.
A Milli Kadın Takımı, yarın TSİ 13.00'te ev sahibi Portekiz'le karşılaşacak.
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Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen iftar yemeğinde teknik ekip, futbolcular, personeller ve aileleri bir araya geldi. Alanya Belediye Başkanı ve diğer ilçe protokolü de programa katıldı.
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan, takımlarının son 7 maçında taraftarın desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yılmaz, diğer takımların taraftarlarının desteğini gördüklerini ancak kendi takımlarında bu desteği alamadıklarını ifade ederken, İnan da şehirde birlik olunması gerektiğini vurguladı. İnan, takımın iyi durumda olduğunu ve 7 maçı en iyi şekilde bitireceklerine inandığını söyledi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Vali Şefik Aygöl ile birlikte Bilecik'teki Endurobil 365 Extrempark'ı inceledi. Parkur, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak. Uçar, parkurun yapımında Vali Aygöl'ün büyük emeği olduğunu belirtti ve Bilecik'in ekstrem sporlar için merkez konumunda olduğunu vurguladı.
Süper Kupa maçı sonrası, bazı futbol kulüplerinden gelen tepkilerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seçime dair yeni bir açıklama yayınladı. TFF, Olağan Mali Genel Kurul'un 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağını resmen duyurdu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk edeceği Sivasspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma ve turnuva yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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