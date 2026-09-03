A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya\'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi
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CEV 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Takım, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Milliler, cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milliler yarı finalde Sırbistan ile mücadele edecek.

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Almanya ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk seti 25-18 kazanırken, ikinci seti ise Almanya 25-22 aldı ve eşitliği yakaladı. Üçüncü seti 25-18, çekişmeli geçen dördüncü seti de 25-22 alan ay-yıldızlılar adını yarı finale yazdı.

A Milliler yarı finalde cumartesi günü Sırbistan ile mücadele edecek.

Bakan Bak'tan, millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Millileri çeyrek final maçında yalnız bırakmadı. Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte saha kenarında takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vanya Parvanova, Bartlomiej Adamczyk

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev, Straube (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Orthmann, Schoelzel, Jatzko)

Başantrenör: Giulio Bregoli

Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 18-25, 25-22, 18-25, 22-25

Süre: 122 dakika (28, 32, 25, 37)

Kaynak: İHA

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