Milli takım, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya, Sırbistan , Almanya ve Güney Kore ile mücadele edecek.

Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı

Kaynak: AA

voleybol, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya'ya gitti - Son Dakika

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